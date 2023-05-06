У будівлі соціально-культурного центру в с. Кути працює Народний дім, ФАП, бібліотека

У Стрийському районі на Львівщині для проживання переселенців пристосували стару сільську школу та соціально-культурний центр. На двох локаціях зможуть розмістити близько ста людей.

Нове тимчасове житло для вимушено переселених українців облаштували у соціально-культурному центрі села Кути Стрийської громади. Там з нуля обладнали 7 кімнат для проживання 29 людей, кухню, їдальню та три санвузли. Окрім кімнат у центрі працює амбулаторія, бібліотека, спортзал.

«Проект вдалось реалізувати завдяки донорській допомозі австрійського Червоного Хреста у співфінансуванні зі Стрийською міською радою. Наразі тривають останні приготування перед заселенням. У планах також благоустрій території», – повідомили у Стрийській міськраді.

За інформацією Львівської ОВА, на ремонт соціально-культурного центру в с. Кути скерували 4 млн грн, з них 2,1 млн грн – це кошти австрійського Червоного Хреста, решта – з місцевого бюджету.

«Провели ремонт частини покрівлі та фасаду з облаштуванням віконних блоків, у триповерховій будівлі замінили інженерні мережі, влаштували систему опалення, збільшили електричні потужності, виконали внутрішні оздоблювальні роботи, облаштували сходові марші, санвузли, душові та кухні», – зазначили у ЛОВА.

Австрійський Червоний Хрест надав генератор, ліжка та побутову техніку, а Міжнародний медичний корпус України – постіль, ковдри та подушки.

фото Стрийської міськради

А в селищі Гніздичів для проживання ВПО адаптували приміщення старої школи. Там відремонтували два поверхи: замінили інженерні мережі, вікна і двері, облаштували санвузли та душові. Загалом там готові для проживання 20 кімнат для 70 людей.

На ремонт витратили 6,5 млн грн, з них 5,3 млн грн – це кошти австрійського Червоного Хреста та 1,2 млн грн з місцевого бюджету. Окрім того, в окремому приміщенні розпочали облаштовувати кухню. У ній замінять мережі, проведуть сантехнічні та оздоблювальні роботи. На це витратять 200 тис. грн за підтримки Міжнародної організації з міграції.

У Гніздичеві поселили сімї з Бахмута, Лисичанська та Рубіжного. А після перемоги це приміщення зможе слугувати для потреб музичної школи. Загалом у Стрийській громаді офіційно проживає 8,7 тисяч ВПО, частина з яких все ще потребують вирішення житлового питання.