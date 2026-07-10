У цей вечір відомий у світі скрипаль українського походження Петро Криса у межах свого проєкту «Petro Krysa Project» та американець Джін Пріцкер вперше виконають «Concerto in Groove» ‒ концерт для скрипки, DJ, електроніки та струнного оркестру.

Також прозвучать й інші авторські композиції, зокрема «Карусель для струнного оркестру» американської композиторки Дженніфер Беллор.

«Concerto in Groove» творитимуть талановиті імениті виконавці. Серед них Петро Криса ‒ українсько-американський скрипаль, який поєднує класичну виконавську майстерність із електроакустичною музикою та сучасними стилями. Він ‒ автор унікальних міжнародних проєктів, у яких американські композитори створюють музику про Україну.

Спеціально з нагоди української та світової прем’єр «Concerto in Groove» до Львова приїде Джін Пріцкер, американський композитор, діджей та імпровізатор, який творить музику XXI століття на перетині класики, джазу, фольку й електроніки. До слова, він неодноразово приїздить в Україну під час повномасштабної війни і пише музику, натхненну українською культурою.

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Ще один спеціальний гість концерту ‒ американський поет Роберт С. Форд, більш відомий як Wall Street Poet. Він також прибуде з США, аби продекламувати зі сцени власні поезії.

У концерті візьме участь оркестр «Віртуози Львова», один із музичних символів Львова, знаний своїми концептуальними програмами та блискучим звучанням як у класичній, так і в сучасній музиці. А диригуватиме оркестром Тарас Криса ‒ диригент та директор оркестрів Університету Невади в Лас-Вегасі (UNLV).

Петро і Тарас Криси ‒ рідні брати, представники славетної львівської музичної родини Крис (їхній батько, Олег Криса, ‒ всесвітньо відомий скрипаль і педагог, лауреат конкурсів Паганіні, Венявського, Чайковського та Монреальського конкурсу, професор скрипки Eastman School of Music).

«Для мене це буде дуже особливий концерт. По-перше, я буду на сцені з моїм братом Тарасом. І хоча Тарас, Джін і я навчалися разом в Manhattan School of Music, виступати разом на сцені в такому складі будемо вперше. Для мене це дуже зворушливий момент. Хотів би, щоб багато людей прийшло розділити з нами цю спеціальну музичну подію», ‒ ділиться скрипаль Петро Криса.