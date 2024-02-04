Бій тривав півтори години

У суботу, 3 лютого, на Сумському напрямку біля Глухівської громади бійці територіальної оборони зупинили російську ДРГ з десяти людей. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Бійці одного з опорних пунктів помітили десять озброєних людей. Українські захисники одразу розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону. За кілька хвилин до бою приєдналися мінометники, які щільно накрили вогнем місце зосередження ворожих сил.

«Зазнавши втрат, ворог змінив тактику, розділившись на дві групи. Одна з яких під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених. Друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу. Але на цей час до місця бою прибула контрдиверсійна група», – розповів Сергій Наєв.

Бій тривав півтори години. Українським бійцям вдалося відкинути ворога за межі кордону.

Нагадаємо, як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, саме на сумському напрямку найбільше спроб прориву українського кордону ДРГ. Також військові фіксують активність російських диверсантів у Харківській області, менша активність їх у Чернігівській області.