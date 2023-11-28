Росіяни обстріляли Сумську область

Росіяни у вівторок, 28 листопада, обстріляли місто Середина-Буда Сумської області. Внаслідок чого загинули дві жінки та семирічна дівчинка. Ще троє людей отримали поранення. Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

За даними слідчих, близько 12:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, росіяни, за попередніми даними, з РСЗВ обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середина-Буди.

«Унаслідок атаки окупантів зруйновано щонайменше 5 приватних будинків, з-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків», – йдеться у повідомленні.

Також у власному авто поранення отримали мирний мешканець та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні.

Нагадаємо, у вересні 2023 року на Сумщині внаслідок російського обстрілу загинув капітан поліції Руслан Фараонов. 32-річнй слідчий разом із колегами документував наслідки руйнувань, завданих попередніми обстрілами. У нього залишилася дружина, яка служить у ювенальній поліції, і дві доньки 11 та 12 років.