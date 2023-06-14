Автомобіль з лісівниками росіяни обстріляли за сім кілометрів від кордону

У Шосткинському районі Сумської області під російський обстріл потрапив автомобіль з лісниками. Шестеро людей загинули.

Обстріл, під час якого загинули шестеро лісників, стався у вівторок, 13 червня, але його подробиці стали відомі в середу.

За інформацією «Північного лісового офісу», 13 червня, унаслідок згаданого обстрілу загинули шестеро працівників філії «Свеське лісове господарство». Чоловіки їхали на автомобілі УАЗ лісовою дорогою населеного пункту Стара Гута до села Голубівка, це близько 7 км від державного кордону.

У коментарі «Суспільному» представники «Північного лісового офісу» повідомили, що в автомобілі на момент обстрілу перебували:

лісничий Сергій Волков (48 років) і помічник лісничого Іван Романченко (33 роки). Вони загинули. Також серед загиблих – четверо майстрів лісу:

Андрій Бураков (35 років);

Олександр Глушенко (31 роки);

Сергій Заболотний (33 роки);

Андрій Михайленко (50 років).

У загиблих залишились родини та діти.

Правоохоронці встановили, що артобстріл відбувся близько 13:15-14:20, всього зафіксовано 21 вибух. Наразі прокуратура проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.