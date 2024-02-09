Авіаційні бомби типу «КАБ» заборонені міжнародним правом методів ведення війни

У п’ятницю, 9 лютого, російські військові скинули 7 бомб на прикордонні громади в Сумській області. Внаслідок атаки загинуло троє людей. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За попередніми даними прокуратури Сумської області, близько 14:00 окупанти скинули 7 авіаційних бомб типу «КАБ» на Юнаківську, Хотінську та Миколаївську громади, заборонені міжнародним правом методів ведення війни. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще четверо – отримали поранення.

«Пошкоджено щонайменше чотири приватні житлові будинки, територію фермерського господарства, складське приміщення», – йдеться у повідомленні.

Як уточнив Ігор Клименко, в одному із сіл росіяни поцілили по майстерні агрофірми. Загиблі та поранені – цивільні працівники підприємства.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.

Нагадаємо, вночі 9 лютого росіяни знову атакували Україну 16 дронами Shahed, 10 з яких знищила українська ППО у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.