Наслідки влучання «шахеда» на Харківщині

Вночі 9 лютого росіяни знову атакували Україну 16 дронами Shahed, 10 з яких знищила українська ППО. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Зазначається, що Росія завдала удару 16-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з мису Чауда у Криму та з Курської області. До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи, знищено 10 «шахедів» у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, росіяни завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади.

Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літнього майданчика ресторану та трьох легкових автомобілях.

Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу йому надали на місці. У результаті інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня.