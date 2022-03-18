Знищена російська техніка у Сумській області

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що біля Тростянця на Сумщині українській віськові знищили колону російської техніки. Про це він написав у телеграмі 18 березня та оприлюднив багато фото з місця події.

На опублікованих фото можна розгледіти вщент спалені танки та вантажні автомобілі «Урал» та КамАЗ.

Наразі ЗСУ не повідомили більше жодних деталей щодо розбитої колони ворога.

Нагадаємо, що на Сумщині українські військові вправно тримають оборону і знищують ворожу армію. Два дні тому бійці 93-ї бригади Холодний Яр знищили артилерійський дивізіон окупантів.

За 23 дні війни в Україні українські військові вбили уже понад 14 тис. російських окупантів, а також знищили майже 3,5 тис. одиниць різної техніки противника. Актуальну інформацію про втрати росіян читайте у нашій щоденній статистиці.