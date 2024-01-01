Наслідки руйнування музею Шухевича у Львові

У ніч на 1 січня рятувальники виявили уламки крилатих ракет у двох громадах Львівщини. Одна з них може містити бойову частину. Про це повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

За його словами, 31 грудня на території Камʼянка-Бузької громади уламки крилатої ракети виявили за 300 метрів від житлового сектору. Їх вже обстежили фахівці, вони не становлять небезпеки.

А в межах Бібрської громади, за 600 метрів до найближчих житлових будинків, уламок крилатої ракети, можливо, має вцілілу бойову частину. Зараз спеціалісти ДСНС готуються її безпечно знищити.

«Якщо ви виявили підозрілі обʼєкти чи уламки ворожих повітряних цілей, у жодному разі не наближайтеся до них, а тим паче не торкайтеся. Вони можуть нести загрозу вашому життю. Негайно телефонуйте за номерами 101 або 102 та повідомте про знахідку», – наголосив Максим Козицький.

Нагадаємо, під час нічної атаки безпілотниками у Львові знищена будівля музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, вибуховою хвилею пошкодило три сусідні будинки. У Дублянах понищена будівля факультету землевпорядкування і туризму Львівського національного університету природокористування, у сусідній будівлі вибило 19 вікон. Комісії оглядає будинки, збитки підраховують.