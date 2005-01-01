На території гаражного кооперативу у Львові горів автомобіль

Автомобіль був припаркований на території гаражного кооперативу «Надія»

У п’ятницю, 29 грудня, приблизно о 21:50 на вул. Антонича, 24а, у Львові виникла пожежа у автомобілі Mazda CX-9. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області.

Автомобіль був припаркований на території гаражного кооперативу «Надія». Пожежники локалізували загоряння о 22:04 та повністю ліквідували о 22:19. До гасіння пожежі залучили 2 одиниці спецтехніки та 8 працівників ДСНС.

«Вогнем знищено моторний відсік, передні крила, капот, передній бампер автомобіля Mazda CX-9, пошкодженно лакофарбове покриття та панель приладів автомобіля», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Причина виникнення займання встановлюється. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.