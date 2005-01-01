Поблизу Трускавця згоріла їдальня санаторію «Джерельний»

До ліквідації пожежі залучили 8 одиниць спецтехніки та 26 працівників ДСНС

У п’ятницю, 29 грудня, приблизно о 18:40 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території санаторію ДП «Джерельний», що у кількох кілометрах від Трускавця. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, пожежа виникла у одноповерховій дерев’яній будівлі, де була їдальня. На місце направили підрозділи рятувальників із Борислава, Дрогобича, Стебника, Східниці та Трускавця.

Фото ГУ ДСНС у Львівській області

Пожежу локалізували о 19:16 та ліквідували о 19:40. Вогнем знищено будівлю їдальні площею 400 м2, рятувальники запобігли поширенню вогню на дві сусідні будівлі. До ліквідації пожежі залучили 8 одиниць спецтехніки та 26 працівників ДСНС. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.