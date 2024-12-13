Viber є одним із найпопулярніших месенджерів у Росії

Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд) обмежила доступ до месенджера Viber у Росії. Про це ідеться в повідомленні Роскомнагляду, опублікованому в п’ятницю, 13 грудня.

Там заявили, що «організатори поширення інформації» у Viber порушили вимоги російського законодавства. Виконання вимог, як стверджують представники Роскомнагляду, було необхідним для запобігання загрозам використання месенджера в терористичних та екстремістських цілях, вербування громадян, продажу наркотиків, а також розміщення протиправної інформації.

Зауважимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році месенджер блокували на окупованих Москвою територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей.

До слова, у серпні в частини російських користувачів повністю перестав відкриватися відеохостинг YouTube. Раніше російська влада погрожувала уповільнити YouTube через буцімто порушення російського законодавства, зокрема блокування адміністрацією відеохостингу низки прокремлівських каналів.