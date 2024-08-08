У Росії перестав працювати YouTube

У Росії користувачі почали масово скаржитися на проблеми в роботі відеохостингу YouTube. Про це у четвер, 8 серпня, повідомила російська «Новая газета» з посиланням на дані спеціалізованих сервісів.

При спробі відкриття сайту з комп'ютера з'являється повідомлення про відсутність з'єднання. Станом на 12:00 за місцевим часом було зафіксовано близько 5 тис. скарг на роботу сервісу. При спробі переходу на сайт у багатьох росіян з'являлося повідомлення про відсутність з'єднання, або ж просто білий екран. У користувачів мобільної версії YouTube програма запускалася «порожньою» – замість відео й підписів відображалися білі поля. При спробі увійти на сервіс користувачі фіксують білий екран замість YouTube

Припинення роботи відеохостингу відбулося після декількох днів уповільненої роботи на яку скаржились користувачі YouTube із Москви, Санкт-Петербурга, Новосибірської області та Краснодарського краю Росії. Перед цим, ще у липні, російський сайт «Медуза» з посиланням на джерела повідомив про негласне розпорядження від влади до операторів зв'язку в країні про уповільнення швидкості відтворення відео на YouTube до 128 кілобіт за секунду. Технічно це здійснюється за допомогою спеціалізованого обладнання операторів зв'язку, яких контролює орган цензури Росії «Роскомнагляд». Водночас повідомлялося, що влада вирішила «не вимикати повністю, але сильно уповільнити» YouTube на домашньому інтернеті, водночас не впливати на роботу відеохостингу у мобільних пристроях.

Як інформує «Радіо Свобода», у липні депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн заявив, що влада має намір уповільнити YouTube для десктопів на 70%. За його словами, це спрямовано «проти адміністрації іноземного ресурсу, який, як і раніше, вважає, що може безкарно порушувати та ігнорувати наше законодавство». Порушенням російського законодавства депутат, імовірно, називає блокуванням адміністрацією YouTube численних прокремлівських каналів. Опозиційні медіа, навпаки, продовжують працювати на платформі.

На початку липня адміністрація YouTube заблокувала канали низки російських співаків і артистів, які активно підтримують війну в Україні. Серед них – Шаман, Григорій Лепс, Поліна Гагаріна, Олег Газманов і Юлія Чичеріна. Причиною блокувань стали обмежувальні заходи, введені проти російських співаків США і Євросоюзом у рамках так званого 14-го пакета санкцій.

Натомість російська влада закликала населення відмовитися від YouTube на користь російського аналогу відеохостингу, повністю підконтрольного спецслужбам Rutube.