У Румунії впав російський безпілотник «Орлан-10»

Зранку 14 березня безпілотний літальний апарат російського походження розбився на території Румунії.

Безпілотник знайшли в румунському муніципалітеті Думітра, трохи більше ніж за 100 км на південь від кордону України.

Місцева поліція каже, що йдеться про «мініатюрний літак, який не мав жодного обладнання чи знаків, які б наводили на думку, що це щось військовий дрон чи пов’язаний з війною апарат».

Однак, як пише «Балканський оглядач», опубліковані фото свідчать, що йдеться про російський безпілотник «Орлан-10», який використовується для збору розвідувальних даних та визначення цілей для удару. «Орлан-10» розробляється виключно Росією і постійно використовувався під час війни на Донбасі з 2014 року.

До слова, нещодавно, в ніч на 11 березня, ще один безпілотник впав у Загребі біля студентського гуртожитку, вибивши кратер радіусом близько трьох метрів. Від вибуху постраждали близько 40 припаркованих автомобілів.

Хорватські спеціалісти вважають, що це Ту-141 «Стриж» радянського виробництва, що використовувався у 1980-х роках.