Міністр оборони Румунії Василе Дінку висловив припущення, що дослідницько-інформаційний дрон, який впав у Бистрицькому повіті Румунії в понеділок, 14 березня, могли використати росіяни як елемент пропаганди, щоб викликати тривогу серед місцевих мешканців. Про це він сказав у коментарі румунському виданню Digi24.

Міністр охарактеризував літальний апарат як «іграшку» і зауважив, що спершу сприйняв цей випадок як поганий жарт якогось авіамодельного клубу.

«Він радянського виробництва і на цей момент його не застосовують в армії, він був виведений з ужитку після 1989 року. Максимум, що він може робити – збирати інформацію. Він не надто великий і дуже старий, його важко підключити до сучасних систем», – уточнив Дінку.

Міністр також зазначив, що місцем запуску міг бути Карпатський регіон, оскільки цей тип дронів не має великої автономності польоту.

Наголосимо, що ця заява відрізняється від інформації, яку ЗМІ поширили після падіння дрона. Тоді йшлося про російський безпілотник «Орлан-10», який почали виготовляти з 2010 року.

Василе Дінку не виключає, що цей інцидент може бути маневром Росії в гібридній війні, щоб викликати паніку у населення, відбити бажання сусідніх з Україною країн надавати допомогу та зламати солідарність між союзниками.

«Одним із ключових елементів російської пропаганди від початку війни з Україною було знеохочення населення від допомоги. Ввони хотіли б зруйнувати солідарність, налякати людей у цій зоні, щоб показати, що можливо щось страшне», – зазначив міністр оборони Румунії.