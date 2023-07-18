Дівчина розповіла, що батько силою домагався її

На Тернопільщині чоловіка правоохоронці підозрюють у зґвалтуванні рідної доньки. 16-річна дівчина про інцидент розповіла рідній сестрі, а родичка вже повідомила в поліцію. Підозрюваного затримали і обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Правоохоронці з'ясували, що зґвалтування трапилося 11 липня в одному із сіл Чортківського району. До злочину причетний 47-річний місцевий житель. Він силоміць утримав свою доньку в їхньому будинку і зґвалтував її.

«Дівчинка розповіла про знущання сестрі, котра повідомила про злочин правоохоронців. Прокурори звернулись до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

Працівники поліції та ювенальні прокурори Тернопільської області повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої доньки її батьку ч. 3 ст. 152 КК України (Зґвалтування). Санкція кримінальної статті передбачає покарання на строк від семи до дванадцяти років позбавлення волі. Наразі триває розслідування і поліція з'ясовує всі обставини злочину.