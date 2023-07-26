Сильний вітер перевертав на дорозі вантажні автомобілі

На Тернопільщині сильна злива з градом та вітер пошкодили понад 100 покрівель в чотирьох громадах. На ранок 26 липня досі залишаються знеструмлені 35 населених пунктів. На дорогах міжобласного та районного значення буревій повалив чимало дерев. Щоб розчистити шляхи, залучали спецтехніку та рятувальників. Трапилося декілька ДТП.

Негода на Тернопільщині вирувала близько 18:00 25 липня. Очевидці розповіли, що вітер був такої сили, що на дорогах перевернуло вантажний автомобіль, а в селах та містах вирвало дахи з приватних житлових будинків, шкіл та адміністративних будівель. Найбільше постраждали Білобожницька, Копичинецька, Гусятинська та Бучацька громада.

«Від граду та сильного вітру в Білобожницькій громаді пошкоджено 102 покрівлі на будинках в селах Скоморошне, папірня та Дзвиняч. Наразі відомо про пошкоджений один дах в смт. Гусятин. Рятувальники також залучалися до розчищення доріг від повалених дерев – на шляху "Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль"», – повідомили в ДСНС Тернопільщини.

У Гусятині рятувальники залучалися до ліквідації дерева, яке впало на території місцевої лікарні і перекрили в'їзд для карет швидкої допомоги. У Копичинцях створили оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди. 26 липня комісія міської ради розпочне заяви на обстеження господарств для фіксації завданих негодою збитків. Всього від ДСНС Тернопільщини на ліквідацію негоди залучалось 12 рятувальників та 3 одиниці техніки.