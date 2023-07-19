Понад 70 електриків працюють над відновленням живлення

У середу ввечері, 19 липня, через негоду на Львівщині без електропостачання залишилося 74 населені пункти. Частина з них знеструмлені повністю, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, додавши, що понад сімдесят працівників «Львівобленерго» працюють над відновленням живлення.

Як повідомили у ЛОВА, з 74 населених пунктів, 25 знеструмлені повністю, решта частково. «Найбільше – на Дрогобицькому, Самбірському, Турківському та Стрийському напрямках», – йдеться у повідомленні.

Над відновлення електропостачання працює 18 бригад «Львівобленерго». Це 77 працівників та 27 одиниць техніки.

Нагадаємо, у понеділок ввечері, 17 липня, у Львові за півтори години випала чотириденна норма опадів. Синоптики прогнозують на Львівщині грози та вітри ще й на четвер, 20 липня.