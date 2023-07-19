У місті повалило білборди та дерева на автомобілі, дитячі майданчики та проїжджі частини

Ввечері у середу, 19 липня, в Ужгороді пронісся потужний буревій, який супроводжувався сильною зливою, градом та вітром. Внаслідок негоди більшість вулиць міста затопило.

Як пише місцевий сайт «Перший кабельний», затопило центральну площу міста – Корятовича, вул. Сечені, Минайську. На вулиці Осипенка затопило перший поверх, а також підтопило місцеві кав'ярні.

У місті повалило білборди та дерева на автомобілі, дитячі майданчики та проїжджі частини. Також внаслідок падіння дерев обірвалися електропроводи.

В одному з районів Ужгорода знесло покрівлю з багатоповерхівки.

Як пише Mukachevo.net, в обласному центрі та у Виноградові випав град, подекуди розміри якого сягали розміру волоського горіха.

Наразі всі працівники комунальних служб вийшли на ліквідацію наслідків негоди. Триває розрізка дерев, які впали, а також викачування води з будинків та гаражів.