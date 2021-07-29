На Тернопільщині через негоду зірвало дах з багатоквартирного будинку
Покрівлю вітром закинуло на інший будинок
Місто Заліщики Чортківського району постраждало від сильної негоди. Вчора, 28 липня за півгодини стихія наробила чимало лиха – близько десяти дерев вітер повалив на вулиці та проїжджі частини доріг. Одне дерево впало на припаркований автомобіль. На щастя ніхто не постраждав.
В авто на той момент нікого не було
Та найбільше шкоди сильний дощ з поривами вітру завдав на одному із районів Заліщиків. Там зірвало дах з багатоквартирного будинку і кинуло покрівлю на сусідній житловий дім.
На щастя, ніхто з людей не постраждав
«На вул. С.Бандери, 27 внаслідок пориву вітру з житлового трьохповерхового будинку, де проживають 10 людей було знято бляшану покрівлю та віднесло на відстань 30 м, на одноповерховий житловий будинок, в якому проживають 6 сімей. Внаслідок цього було пошкоджено шиферне покриття на площі 20 м.кв. На місці події працювали черговий караул 15 ДПРЧ 4 ДПРЗ», – повідомляють в головному управлінні ДСНС в Тернопільській області.
Частина даху також впала на дорогу. Аби уникнути аварійних ситуацій, патрульні організували односторонній рух центральною вулицею Заліщиків.
Наразі, у місті створили тимчасову комісію з ліквідації наслідків негоди при міській раді. Члени цієї комісії будуть проводити подворовий обхід, аби підрахувати, яку шкоду завдала негода місту.
А селі Прошова Великогаївської об'єднаної громади під час негоди дерево впало на сільську школу 1-2 ступенів і проламало дах. За словами голови громади Олега Кохмана, покрівлю пошкодило на площі 50 метрів квадратних. Зараз комісія підраховує збитки і скільки буде необхідно коштів на відновлення даху.
У селі Прошова дерево впало на школу
«Найбільше постраждало село Козівка нашої громади. Там сильним вітром повалило сім бетонних електроопор. Зараз електрики намагаються відновити електропостачання в селі», – розповів ZAXID.NET Олег Кохман.