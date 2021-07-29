Дах зірвало у будинку, де проживають 10 людей

Місто Заліщики Чортківського району постраждало від сильної негоди. Вчора, 28 липня за півгодини стихія наробила чимало лиха – близько десяти дерев вітер повалив на вулиці та проїжджі частини доріг. Одне дерево впало на припаркований автомобіль. На щастя ніхто не постраждав.

В авто на той момент нікого не було

Та найбільше шкоди сильний дощ з поривами вітру завдав на одному із районів Заліщиків. Там зірвало дах з багатоквартирного будинку і кинуло покрівлю на сусідній житловий дім.

На щастя, ніхто з людей не постраждав