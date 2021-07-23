Згоріло 4,5 га стерні та 0,05 га пшениці

У селі Концово Ужгородського району ввечері четверга, 22 липня, сталася пожежа на пшеничному полі. Вогонь знищив стерню на площі 4,5 га та 0,05 га пшениці. Пожежу гасили дві години.

Як інформує прес-служба ДСНС Закарпаття, повідомлення про пожежу на пшеничному полі у Концові рятувальники отримали о 16:45. Вогонь охопив стерню на полі та пшеницю, полум’я почало поширюватися й на яблуневий сад, розташований поблизу.

Через швидке поширення вогню, рятувальники викликали додаткову техніку. О 18:55 загорання ліквідували. Полум’я знищило стерню на площі 4,5 га та 0,05 га пшениці Пожежникам вдалося врятувати від стихії яблуневий сад і гектар пшениці.

Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків.