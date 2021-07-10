Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні. Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме 10-12 липня в усіх західних, північних, а також у Вінницькій, Полтавській та Харківській областях.

Рятувальники закликали не розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях. Також заборонено заїжджати на автомобілі в ліс і залишати там просочену бензином, гасом, оливою або іншими горючими речовинами ганчір'я.

Категорично забороняється палити сміття, рослинні залишки, а також стерню на сільськогосподарських полях.

Зазначимо, що згідно з класифікацією Держкомлісгоспу, існує п’ять класів пожежної небезпеки. П’ятий клас вважається найбільш небезпечним.