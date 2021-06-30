Пожежу на сміттєзвалищі ліквідовують 16 рятувальників

Вже другу добу на Тернопільщині пожежники гасять найбільше в регіоні сміттєзвалище. Полігон відходів поблизу села Малашівці зайнявся учора, 29 червня близько полудня. Боротьбу зі стихією ускладнює специфіка пожежі. Сміття горить на глибині десять метрів — так звана глибинна пожежа.

Сміттєвий полігон у селі Малашівці приймає відходи з Тернополя та Тернопільського району. Щодоби сюди звозять сотні тонн сміття. Подекуди спресовані відходи наскладали висотою у десять і більше метрів. Саме на глибині і розпочалася пожежа. Причина — попередні дні були досить спекотні.

Спочатку сміття горіло орієнтовно на площі 100 метрів квадратних. Вранці, 30 червня випав сильний дощ, але не допомогло загасити загоряння. На разі, пожежу вдалося локалізувати. Та вогнем все ще охоплено більше 70 квадратних метрів сміттєзвалища.

«Станом на 30 червня ліквідація пожежі у селі Малашівці триває. На разі пожежа локалізована на площі 70 метрів квадратних, до її гасіння залучено 4 одиниці техніки державної служби з надзвичайних ситуацій та 16 чоловік особового складу», — розповідає ZAXID.NET речниця ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа.

Пожежу намагаються засипати грунтом і піском

Також для боротьби зі стихією залучено вісім автомобілів комунальників, серед яких дві цистерни, чотири бульдозери, екскаватор та самоскиди.

Яку шкоду довкіллю наносить пожежа на полігоні відходів перевіряють правоохоронні органи. Сьогодні на місце пожежі виїхали експерти аби перевірити забруднення повітря та виміряти радіаційний фон.

Висота полігону подекуди більше десяти метрів

«Ми будемо проводити заміри атмосферного повітря на межі захисної зони Малашівецького сміттєзвалища на вміст діоксид-азоту, оксид-виглецю, формальдегіду, фенолу та сірководню», — додає для ZAXID.NET експертка державної установи Тернопільський обласний центр профілактики та контролю хвороб МОЗ України Лідія Блажкевич.

На місце пожежі також працюватимуть і відбиратимуть необхідні лабораторні взірці спеціалісти з Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ та управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.