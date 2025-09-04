Виробничі приміщення розташовані в селі Городище

На Тернопільщині завершують будівництво нового цеху для зберігання заморожених ягід площею майже 650 м2. Виробничі приміщення розташовані в селі Городище Козівської громади неподалік Тернополя і загалом мають площу понад 3000 м2. Цех будує один з найбільших в області ягідних кооперативів «Файна поляна», заснований у 2015 році.

Кооператив наразі об’єднав півтори сотні дрібних сільгоспвиробників. Це приватні господарства, які на власних ділянках чи паях вирощують малину та інші ягоди, а потім здають їх на переробку. За сезон у «Файній поляні» заготовляють до 800 тонн продукції.

«Ми приймаємо, заморожуємо і перероблюємо найрізноманітніші ягоди. Здебільшого це малина, але також активно працюємо з полуницею, суницею, лохиною, ожиною, бузиною, калиною, обліпихою, смородиною, вишнею, порічками та іншими ягодами», – розповів ZAXID.NET керівник кооперативу Тарас Андрійчук.

Підприємство розташоване на території колишньої тракторної бригади на околиці села Городище. Приміщення кооператив викупив за власні гроші, а землю навколо взяв в оренду в громади.

«Коли ми купили приміщення, воно було площею 450 м2. Зараз ми добудовуємо нові склади, тож загалом воно збільшиться до 3450 м2. Тобто за десять років ми збільшили площу на три тисячі м2», — зазначив Тарас Андрійчук.

Наразі за рік кооператив заморожує і реалізовує до 800 тонн ягід. У нових приміщеннях необхідно буде постійно підтримувати низьку температуру. У цеху, де заморожують ягоди, це -35°. А у складах, де заморожені ягоди сортують, – -18°.

На підприємстві працює 35 працівників. Після завершення будівництва нового цеху, кількість працівників збільшать.

Додамо, що свою продукцію ягідний кооператив експортує в Польщу, Чехію та Естонію, є також співпрацює з Туреччиною.