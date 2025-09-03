На Буковині збудують фруктосховище для зберігання 10 тис. тонн яблук і груш
Фермерське господарство «Голд Ромі» збудує сховище на території Хотинської громади
На Буковині фермерське господарство «Голд Ромі» планує збудувати друге фруктосховище потужністю 10 тис. тонн. Холодильники будуть розраховані на зберігання яблук та груш. Наразі у підприємства є одне фруктосховище, однак цього недостатньо, повідомляє AgroTimes.
Потужність першого фруктосховища агропідприємства, яке розташоване на території Хотинської громади, становить 3 тис. тонн. Про це розповів співвласник господарства Олександр Мігалатюк для журналу «Садівництво по-українськи». Однак вже навесні всі запаси з цього сховища були розпродані.
«Останні запаси яблук торішнього врожаю ми продали орієнтовно 19 травня, у камерах залишалося 300 тонн з 2 тисяч, які заклали з минулої осені», – повідомив співвласник.
Врожай яблук та груш 2024 року підприємство реалізувало у мережах українських супермаркетів. Фрукти майже не експортували за кордон. Після будівництва нового фруктосховища у господарства з’явиться така можливість.
«Експорту у нас було дуже мало – до Румунії і Греції. Оскільки внутрішній ринок давав ті ж самі гроші, що й експорт, ми обрали вийти на український ринок, адже його треба було підтримувати», – зауважив Олександр Мігалатюк.
Додамо, що в селі Каплівка Хотинської громади є два фруктові сади цього підприємства площею понад 20 га.