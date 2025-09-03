Врожай яблук та груш 2024 року підприємство реалізувало у мережах українських супермаркетів

На Буковині фермерське господарство «Голд Ромі» планує збудувати друге фруктосховище потужністю 10 тис. тонн. Холодильники будуть розраховані на зберігання яблук та груш. Наразі у підприємства є одне фруктосховище, однак цього недостатньо, повідомляє AgroTimes.

Потужність першого фруктосховища агропідприємства, яке розташоване на території Хотинської громади, становить 3 тис. тонн. Про це розповів співвласник господарства Олександр Мігалатюк для журналу «Садівництво по-українськи». Однак вже навесні всі запаси з цього сховища були розпродані.

«Останні запаси яблук торішнього врожаю ми продали орієнтовно 19 травня, у камерах залишалося 300 тонн з 2 тисяч, які заклали з минулої осені», – повідомив співвласник.

Врожай яблук та груш 2024 року підприємство реалізувало у мережах українських супермаркетів. Фрукти майже не експортували за кордон. Після будівництва нового фруктосховища у господарства з’явиться така можливість.

«Експорту у нас було дуже мало – до Румунії і Греції. Оскільки внутрішній ринок давав ті ж самі гроші, що й експорт, ми обрали вийти на український ринок, адже його треба було підтримувати», – зауважив Олександр Мігалатюк.

Додамо, що в селі Каплівка Хотинської громади є два фруктові сади цього підприємства площею понад 20 га.