На Тернопільщині двоє п’яних чоловіків на автомобілі провалилися під лід на ставі

Внаслідок інциденту один з чоловіків загинув

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 13:196150

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На Тернопільщині двоє п’яних чоловіків на автомобілі провалилися під лід на ставі
фото 0352.ua
Глибина ставу 6-7 метрів

На Тернопільщині у селі Теклівка двоє чоловіків вирішили покататися на автомобілі по замерзлому ставі. Через невелику товщину льоду, автомобіль провалився, повідомляє місцевий сайт «МедіаТОР».

Один з пасажирів зміг вистрибнути з авто через задні двері, а інший – потонув разом з авто. Як повідомляється, інцидент трапився у ніч на 22 січня.

За словами власника місцевого ставу Володимира Кульчицького, чоловіки на автомобілі Ford Escort виїхали на став з дамби. Там і провалилися. Глибина ставу 6-7 метрів. Товщина льоду близько 6 сантиметрів.

«Один чоловік 1986 року зміг вистрибнути з авто через задні двері. Інший 1970 року потонув разом з авто», – розповів він.

Наразі до місця події добираються рятувальні служби.

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