Керівник ветеринарної лікарні в Козовій незаконно виписував собі премії та надбавки впродовж двох років. За це на чоловіка склали 52 адмінпротоколи щодо корупції. Згідно з судовим рішенням Тернопільського апеляційного суду директор має виплатити штраф в розмірі 5100 гривень.

Правоохоронці з’ясували, що держслужбовець упродовж 2021-2022 років підписував та подавав начальнику Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області пропозиції про встановлення та виплату собі премії та надбавки за складність та напруженість в роботі. Більше того, керівник ветлікарні сам визначав собі відсотковий розмір від своєї зарплати.

Національне агентство з питань запобігання корупції провело моніторинг документів за 2021-2022 роки і виявило ці порушення. «Загалом НАЗК стосовно вказаного начальника лікарні ветеринарної медицини склало 52 протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини у вівторок, 28 листопада.

Після розслідування справу передали до суду. Рішенням Козівського районного суду накладено штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме 5100 гривень, які чоловік має сплатити в держбюджет. Керівник ветеринарної лікарні не погодився із вироком і подав апеляцію. Тернопільський апеляційний суд, заслухавши усі докази, постановив скаргу посадовця відхилити, а вирок першої інстанції залишити у силі. Рішення суду набрало законної сили.