Суд на Рівненщині оштрафував працівника ДСНС за отримання хабара від підприємиці. У суді слідство довело, що за 300 доларів посадовець обіцяв не проводити перевірку підприємства в Радивилові. За це його оштрафували на 68 тис. грн, а також на три роки заборонили працювати в ДСНС.

Про вирок у цій справі стало відомо в четвер, 23 листопада, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. «У лютому 2020 року працівник ДСНС Рівненщини у Радивилові отримав від місцевої підприємиці 300 доларів неправомірної вигоди. За це він обіцяв не проводити перевірки стану протипожежної безпеки, оскільки могли бути виявлені недоліки, що призвели б до повного або часткового зупинення підприємницької діяльності жінки», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Рівненщини.

Як йдеться у реєстрі судових рішень, чоловік обіймав посаду провідного інспектора Радивилівського районного сектору ДСНС. Підприємиця ж займалась продажем вживаних товарів на другому поверсі універмагу в Радивилові. В суді жінка зізналась, що боялась писати заяву в поліцію, бо боялась, що після цього на неї чинитимуть тиск.

У суді обвинувачений своєї вини не визнав. Однак, дослідивши матеріали справи, суддя визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди). Йому призначили 68 тис. грн штрафу, а також на три роки заборонили обіймати посади в ДСНС.

Вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може оскаржити його, подавши апеляцію.