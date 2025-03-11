Дитина мала важку інвалідність

Жителька Чорткова на три дні залишила свого п’ятирічного сина самого в квартирі, у результаті чого він помер. Хлопчик від народження мав важкі патології. Він не міг сам рухатися та їсти. Коли жінка повернулася до дому, то побачила, що дитина мертва. Експерти встановили, що він перевернувся і задихнувся через подушку і покривало. Матері оголосили про підозру за злісні невиконання батьківських обов’язків.

Як повідомили в прокуратурі Тернопільщини у вівторок, 11 березня, хлопчик народився в 2019 році з важкими патологіями. Дитина потребувала постійного догляду, оскільки не могла нічого самостійно зробити і рухатися. Під час розслідування поліцейські встановили, що матір в 2022 році оформила соціальну допомогу на дитину і з того часу перестала звертатися до лікарів за спеціалізованою медичною допомогою, незважаючи на те, що дитина цього потребувала.

Влітку 2024 року матір залишила дитину і упродовж трьох днів не поверталась додому. Увесь цей час син перебував у квартирі сам. Коли жінка повернулася в помешкання і побачила мертвого сина, то одразу повідомила поліцію.

«За свідченням експерта, смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії від закриття отворів носа і рота мʼякими предметами», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини. Крім цього, за даними експертизи дитина вже кілька днів нічого не їла, оскільки в шлунку та кишківнику були відсутні харчові маси та продукти їх травлення.

Після проведення всіх експертиз, зібрання доказів та встановлення обставин поліцейські та ювенальні прокурори 10 березня пред’явили жінці підозру за ст. 166 КК України (Злісне невиконання нею встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки). Наразі триває розслідування. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Жительці Чорткова загрожує до 5 років позбавлення волі.