Лікарям не вдалося врятувати око хлопчика

На Тернопільщині суд визнав винною жительку Бережан і засудив її до 7,5 років в'язниці за те, що вона виколола своєму трирічному сину око. Восени 2019 року жінка перебувала в лікарні дитиною через підозру на інфекційне захворювання. Там вона пошкодила медичною голкою синові око, яке врятувати не вдалося.

Інцидент трапився в одній із лікарень області в листопаді 2019 року. Жінка перебувала разом з трирічним сином в медзакладі з підозрою на інфекційне захворювання. Однак лікарі не підтвердили діагноз. Тоді матір дочекалася, коли ніхто її не побачить, взяла медичну голку і навмисно пошкодила очне яблуко дитині.

Лікарі побачили травму ока і зрозуміли, що дитина не могла самотужки так травмуватися, і сповістили поліцію. Прокурори довели у суді, що обвинувачена навмисно кілька разів проколола голкою око своєму малолітньому синові, повідомили в прокуратурі Тернопільщини у вівторок, 18 лютого. З висновком психолого-психіатричної експертизи, вона є осудною, тобто усвідомлювала свої дії й могла керувати ними. Проте в прокуратурі Тернопільщини уточнили ZAXID.NET, що обвинувачена свою провину в суді не визнала, тому мотив її вчинку встановити не вдалося.

Тернопільський міськрайонний суд 18 лютого визнав жительку м. Бережани винною в нанесенні умисних тілесних ушкоджень своєму трирічному синові, яке спричинило втрату функції органу. Їй призначили покарання у вигляді 7, 5 років позбавлення волі. Також суд задовольнив цивільний позов прокурора і постановив стягнути з жінки витрати на лікування дитини та цивільний позов про стягнення 600 тис. грн моральної шкоди. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що наразі жителька Бережан перебуває під вартою. Через завдане ушкодження її син осліп на одне око. Зараз дитиною опікується інша сім’я.