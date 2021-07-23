Рівень води піднімається через рясні опади

У річці Дністер на Тернопільщині сьогодні, 23 липня, очікується проходження максимального рівня дощового паводка. Кілька днів перед тим в Карпатах та у сусідніх областях випала велика кількість опадів. Рівень води піднявся в притоках Дністра і відповідно у самій річці.

Сьогодні та завтра в водоймі на території Тернопільської та Чернівецької області очікують найвищого підняття води. Рівень підніметься на п'ять метрів у висоту.

Як зазначають в головному управлінні ДСНС у Тернопільській області, на гідропості м. Заліщики попереджають про паводок висотою 530 – 580 см над нулем поста.

«Максимальна витрата води прогнозується в межах 1000 - 1300 м куб/с, без істотних негативних наслідків», – йдеться в повідомленні тернопільських рятувальників.

Додамо, за попередніми даними, на пості «Заліщики» рятувальники зафіксували підняття рівня води на півметра.

Раніше ZAXID.NET писав про те, що в селищі Коропець на Тернопільщині через сильний дощ підтопило городи та вулицю.