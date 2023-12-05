На Тернопільщині через переохолодження 4 грудня загинули двоє чоловіків. Нещасній випадки сталися в різних населених пунктах. Вранці тіла загиблих помітили перехожі, викликали швидку допомогу, однак медики лише констатували смерть людей.

Як повідомили в прес-службі ДСНС Тернопільщини ZAXID.NET перший випадок смерті чоловіка від переохолодження трапився в селі Литвинів Підгаєцької громади. Там неподалік свого помешкання сусіди виявили 65-річного чоловіка. Односельчани викликали бригади швидкої допомоги та поліцейських. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть чоловіка.

Інший нещасний випадок трапився вранці 5 грудня. Орієнтовно о 7:30 на вулиці Генерала Мирона Тарнавського перехожі знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Загиблий лежав у посадці між гаражним кооперативом «Автопромінь» та церквою Святого Духа УГКЦ. На місце викликали правоохоронців, які тіло передали на судово-медичну експертизу. Попередньо, 79-річний тернополянин помер від загального переохолодження організму.

Поліцейські Тернопільщини обидва факти загибелі людей внесли в ЄРДР за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Триває розслідування. Нагадаємо, що раніше «Служба порятунку» і синоптики попереджали про сильні морози та похолодання, які триватимуть кілька днів.

Додамо, що постраждати від переохолодження можна навіть за плюсової температури. За словами лікарів, температура повітря нижча ніж +7°С уже вважається такою, що може спричинити проблеми зі здоров’ям. Найшвидше замерзають і обморожуються пальці рук та ніг, вуха і ніс, бо вони найменш захищені, мають тонкий жировий прошарок. При перших ознаках втрачається чутливість. Шкіра блідне, припухає, свербить, за кілька годин може посиніти. Перша самостійна допомога — зігрітися в теплому приміщенні, випити якомога більше рідини: будь-які теплі напої, крім алкоголю.