На Тернопільщині на трасі перекинувся і спалахнув молоковоз

Аварія сталася поблизу Кременця

У Кременці Тернопільської області водій молоковоза не впорався із керуванням на трасі, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся та спалахнув. Аварія сталася по обіді 2 квітня, повідомляє ternopil.te.ua.

Відео ДТП на сторінці у Facebook опублікував Святослав Журовський.

Наразі коментарів від поліції немає. На місце аварії виїхала слідчо-оперативна група.



Сайт 0352 повідомив, що водій молоковоза зумів вибратися із палаючої кабіни. У коментарях користувачі соцмережі пишуть, що причиною могла стати яма на дорозі та неповна цистерна.

«Дав правіше, шоб пропустити бус, який його обганяв, правіше виявилась яма, з ями знову викинуло в сторону буса, шоб не допустити зіткнення різко вивернув руль вправо... на відео видно, що з молоковоза хтось виліз, надіюсь всі живі і не сильно ушкоджені, молока корови ще дадуть, а старий ГАЗон то не втрати...», — пише Сергій Сиротюк.