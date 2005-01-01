На Тернопільщині на трасі перекинувся і спалахнув молоковоз

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 16:072350

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На Тернопільщині на трасі перекинувся і спалахнув молоковоз
фото скріншот відео
Аварія сталася поблизу Кременця

У Кременці Тернопільської області водій молоковоза не впорався із керуванням на трасі, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся та спалахнув. Аварія сталася по обіді 2 квітня, повідомляє ternopil.te.ua.

Відео ДТП на сторінці у Facebook опублікував Святослав Журовський.

Наразі коментарів від поліції немає. На місце аварії виїхала слідчо-оперативна група.

Сайт 0352 повідомив, що водій молоковоза зумів вибратися із палаючої кабіни. У коментарях користувачі соцмережі пишуть, що причиною могла стати яма на дорозі та неповна цистерна.

«Дав правіше, шоб пропустити бус, який його обганяв, правіше виявилась яма, з ями знову викинуло в сторону буса, шоб не допустити зіткнення різко вивернув руль вправо... на відео видно, що з молоковоза хтось виліз, надіюсь всі живі і не сильно ушкоджені, молока корови ще дадуть, а старий ГАЗон то не втрати...», — пише Сергій Сиротюк.

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