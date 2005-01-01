Через крадіжку елементів колії потяг «Львівської залізниці» зійшов з рейок

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 10:169402

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Через викрадення злодіями залізничних рейок два вагони дизель-поїзда вчора зійшли з рейок. Про це повідомляє прес-служба «Львівської залізниці».

Трапилося це 27 березня о 15:20 на 20 км перегону Гусятин–Копичинці (Тернопільська обл.). Там зійшли з рейок два вагони приміського дизель-поїзда №6285 Гусятин–Чортків.

«За висновками експертів, причиною аварії стало втручання сторонніх осіб у роботу залізниці. Вагони зазначеного поїзда зійшли з рейок унаслідок викрадення злодіями матеріалів верхньої будови колії», ‒ розповіли у «Львівській залізниці».

«Верхня будова колії» ‒ це частина колії, що включає рейки, шпали і стикові з'єднання.

На щастя, ніхто з пасажирів та працівників залізниці не постраждав. Пасажирів доставили за місцем призначення. Рух на колії тимчасово перекрили. Та вже близько 21:00 після аварійно-відновлювальних робіт рух дільницею відновили.

Про цей інцидент повідомили у прокуратуру та службу безпеки України. За фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, що у суботу у Львові поліція затримала чотирьох мешканців Закарпаття, які крали залізничні рейки. За інформацією «Укрзалізниці», від початку 2018 року зафіксовано 916 випадків незаконних втручань у роботу залізниць. Затримано 286 осіб.

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