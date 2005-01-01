У Львові затримали чотирьох мешканців Закарпаття під час крадіжки залізничних рейок

На вул. Надійній у Львові затримали чотирьох закарпатців під час крадіжки залізничних рейок

У Львові у суботу, 24 березня, удень від очевидця патрульним надійшло повідомлення про те, що на вул. Надійній невідомі особи завантажують у два автомобілі ВАЗ рейки для залізничних колій.

На місці події, поблизу одного з заводів інспектори виявили чотирьох мешканців Закарпатської області: двох, віком 23 роки, і двох відповідно – 37 та 44 роки. Чоловіки завантажували в автомобіль складові конструкції колії. Вони мали при собі металошукачі та інші знаряддя праці, повідомила прес-служба Патрульної поліції Львівської області.

Мешканці Закарпаття намагалися викрасти у Львові діючі залізничні рейки

Чоловіки пояснили правоохоронцям, що думали, що ці рейки є нічийними. Проте, правоохоронці вважають, що рейки були діючими, і належали або одному з заводів (поруч зокрема працює завод «Карпати», де ремонтують залізничні вагони), або ж залізниці.

Відтак на місце події викликали слідчих Сихівського відділу поліції.