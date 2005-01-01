У Львові патрульні затримали підозрюваних в крадіжці акумуляторів з маршрутки

СуспільствоЮлія Поліковська, 24 березня2840

До теми

У Львові патрульні затримали підозрюваних в крадіжці акумуляторів з маршрутки
фото Патрульної поліції Львівської області
Крадіїв акумуляторів затримали патрульні

У Львові у суботу, 24 березня, близько 5:00 патрульні отримали виклик на вул. Варшавську у зв’язку із крадіжкою акумуляторів із маршрутки.

На місці події інспектори виявили, що в маршрутному автобусі №20 зламаний відсік та відсутні акумулятори. Патрульні обстежили прилеглі території та виявили на вул. Є. Плетенецького два акумулятори та двох чоловіків, які були схожі з описом заявника, повідомила прес-служба Патрульної поліції Львівської області.

Викрадені з маршрутки акумулятори змогли донести лише на сусідню вулицю

Як з’ясувалося, обидва раніше уже притягалися до відповідальності за крадіжки. Крім цього, один із них - позбавлений водійського посвідчення за керування в нетверезому стані на три роки. Підозрюваних передали слідчим Шевченківського відділу поліції.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Львові затримали крадія запобіжників з електрощитових ZAXID.NET
Із львівської церкви під час служби вкрали скриньку з пожертвами ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук