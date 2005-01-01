У Львові затримали крадія запобіжників з електрощитових

СуспільствоЮлія Лавришин, 22 березня2050

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У Львові поліцейські викрили крадія запобіжників з електрощитових, який неодноразово «знеструмлював» квартири. Про це 22 березня повідомила прес-cлужба Нацполіції Львівщини.

Як повідомили у прес-службі поліції, 21 березня до Сихівського ВП звернулася керівниця однієї із житлово-комунальних організацій міста. Вона повідомила, що невідома особа протягом кількох останніх місяців вчиняє крадіжки запобіжників з електрощитових багатоквартирних будинків. Так, в одному з них було викрадено 15 запобіжників вартістю 1454 грн, у другому – 16 запобіжників вартістю 1664 грн, у третьому – 12 запобіжників вартістю 1248 грн.

Працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 51-річний місцевий мешканець. Викрадені запобіжники у нього вилучили. Під час розслідування з’ясувалося, що чоловік причетний щонайменше до 15 різних крадіжок.

За цими фактами відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене цією статтею, – позбавлення волі на строк до п’яти років.

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