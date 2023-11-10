На верхівці кургану встановили відреставрований козацький хрест

На Тернопільщині жителі Бучача та краєзнавці оновили козацьку могилу 1655 року. На кургані також поставили відреставрований у Львові кам’яний хрест. В час Радянського союзу могилу розрівняли із землею, а хрест місцеві жителі заховали на кладовищі поруч. За незалежної України курган насипали по-новому, однак за 32 роки він занепав.

На околиці Бучача на Тернопільщині 8 листопада освятили відновлену козацьку могилу та відреставрований хрест. За словами депутата Чортківської районної ради Руслана Крупи, поховання датоване 1655 роком. В час СРСР козацьку могилу намагалися розрівняти, а місцеві жителі заховали кам’яний хрест на кладовищі, повідомило Суспільне.Тернопіль.

«Коли Україна стала незалежною, хрест поставили на старе місце, на могилу. Але він уже не мав належного вигляду, потребував оновлення. Та й курган запався. Щоб його оновити, я звернувся за допомогою до свого друга, історика-археолога Володимира Бевза зі Львова. Він разом з професором Олегом Рибчинським встановили, що давність могили підтверджують записи в історії України Михайла Грушевського та Івана Крип'якевича. Також відповідні дані відшукали на старих мапах 1847 та 1917 років. На них є позначки могили», – розповів Руслан Крупа.

Козацький хрест реставрували в Львові

Кам’яний хрест перевезли до Львова і там реставрували. Курган теж насипали по-новому. Відомо, що в могилі покояться козаки з війська Богдана Хмельницького.

«Не знаємо, чи там поховані кілька козаків, чи кілька десятків. Може бути, що там покоїться хтось із відомих на той час проводирів. Тоді на цих теренах Хмельницький бився з польським військом, тому й з'явилися такі козацькі поховання. Це наша історія. Ми не маємо права її забути, скільки б часу не минуло з тих подій», – додав Руслан Крупа.

На початку листопада оновлений курган та хрест освятили священики з Бучача, також відправили панахиду за похованими тут воїнами козацької доби.