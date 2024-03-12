Жерт внаслідок влучання не має

В Кременці на Тернопільщині в ніч з 11 на 12 березня під час повітряної тривоги було чути вибухи. За попередньою інформацією один з трьох зафіксованих БПЛА, які пролітали над областю, влучив в об’єкт промислової інфраструктури неподалік районного центру. Тернопільське видання «20 хвилин» повідомляє, що дрон впав в районі недіючої заправки.

Вночі 12 березня влучання БПЛА на території громади підтвердив міський голова Кременця Андрій Смаглюк в своєму офіційному Telegram-каналі. Він попросив не публікувати жодних фото та відео. «Ситуація під контролем! Попередньо жертв немає і це головне!», – написав очільник громади.

Наразі рятувальники досі борються із пожежею. За даними Тернопільської ОВА на ліквідацію пожежі залучили 19 одиниць спецтехніки, 73 працівників особового складу, тактичного робота. Також в найближчому населеному пункті до пошкодженого обʼєкту призупинили електро- та газопостачання.

Вранці 12 березня ситуацію також прокоментував начальник Кременецької районної військової адміністрації Віталій Кудлак. «Шановні мешканці Кременецького району та міста Кременця, прохання зберігайте спокій, утримайтесь від поширення неперевіреної інформації у соціальних мережах та коментарів. Ситуація під контролем. Стежте за офіційними інформаційними каналами щодо подальших новин», – написав Віталій Кудлак.

Керівник району зазначив, що найближчим часом влада надасть більш детальну інформацію щодо влучання БПЛА неподалік Кременця.

P.S.: Станом на 11:47 пожежники ліквідували пожежу, яку спричинив удар дрона. Електропостачання відновили, працівники газової компанії працюють над відновленням подачі газу до населеного пункту.