Під атаку БПЛА потрапили західні області

У ніч на вівторок, 12 березня, російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Росіяни випустили 22 БПЛА по 11 областях, зокрема – по Хмельниччині, Тернопільщині, Рівненщині та Львівщині, повідомили у прес-службі Повітряних сил України.

Сили ППО зафіксували безпілотники ввечері 11 березня. БПЛА заходили на територію України з південних областей – тимчасово окупованої Херсонщини, Миколаївщини та Одещини.

Ударні дрони рухалися через Вінницьку та Київську області на захід. Зокрема, Окупанти атакували Хмельницьку область, а саме Старокостянтинів, де, за повідомленням «Суспільного», пролунали вибухи. Наразі у місцевій ОВА не прокоментували нічну атаку та не заявили про пошкодження чи постраждалих.

Згодом БПЛА зафіксували на Тернопільщині, Рівненщині та Львівщині. Приблизно о 01:30 мер Львові Андрій Садовий повідомив про те, що небо над областю чисте, а повітряну тривогу скасовано.

«Львів, відбій тривоги! У небі чисто. Дякуємо за захист», – повідомив Андрій Садовий.

За даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни вночі атакували Україну 22 дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed. 17 із них вдалося знищити. На момент публікації немає інформації про пошкодження внаслідок падіння БПЛА чи постраждалих.

Нагадаємо, 10 березня Росія знову масовано атакувала дронами-камікадзе Україну, застосувавши 39 ударних БПЛА. 35 із них збили сили ППО.