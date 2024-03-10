У ніч на неділю, 10 березня, російські окупанти атакували Україну 39 дронами-камікадзе типу Shahed. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Зазначається, що противник атакував південь та схід України, застосувавши чотири зенітні керовані ракети С-300 та 39 ударних БпЛА типу Shahed (райони пусків безпілотників – мис Чауда, Крим і Приморсько-Ахтарськ, РФ).

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби і винищувальна авіація.

В результаті бойової роботи збито 35 «шахедів» у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.

В операційній зоні Сил оборони півдня підрозділи ППО в інтенсивному режимі понад 4,5 години відбивали масовану атаку дронів, які заходили і з акваторії моря, і з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Влучанням одного з дронів на промисловому об'єкті в Одеському районі пошкоджено будівлю. Пожежу, що виникла, рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали. Влучанням на відкритій території Миколаївщини дрон-камікадзе пошкодив ЛЕП. Ведуться відновлювальні роботи.

Нагадаємо, раніше командування ПС ЗСУ повідомляло, що раніше «Шахеди» переважно використовувалися для атак на об’єкти в українському тилу, однак останнім часом, частина з них атакує важливі об’єкти близько до лінії фронту та кордону з РФ. Однією з причин такої зміни можна вважати високу ефективність українських мобільних груп з їхнього знешкодження.