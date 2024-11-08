З авто вилучили 100 мішків сировини

В Кременці на Тернопільщині патрульні поліцейські зупинили водія за порушення правил дорожнього руху, а під час огляду бус виявили в салоні майже тонну тютюну. Пояснювати звідки і куди віз підакцизний товар, чоловік відмовився. правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Автомобіль і мішки з тютюном – конфіскували.

Під час комендантської години 8 листопада патрульні поліцейські в Кременці зупинили мікроавтобус Mercedes-Benz. Правоохоронці перевірили документи водія і запропонували здійснити огляд салону автомобіля. Після того, як чоловік відкрив двері буса, то правоохоронці побачили чимало мішків, яких наскладали аж під самий дах авто. З’ясувалося, що мішках був подрібнений тютюн.

«Вантажним бусом керував 63-річний житель міста Жмеринка Вінницької області. Поліцейським він зазначив, що документів на підакцизний товар не має», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 8 листопада.

Звідки він взяв стільки тютюну, кому він належить і куди транспортувався, – вінничанин відмовився пояснювати. Під час обшуку правоохоронці загалом вилучили 100 мішків тютюну вагою майже тисячу кілограмів.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 КК України (Незаконне виготовлення, збут підакцизних товарів). Також в жителя Вінниччини конфіскували автомобіль. За транспортування підакцизних товарів водію загрожує штраф 17 тис. грн з конфіскацією та знищенням товару.