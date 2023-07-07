Загалом чоловік викрав 250 панам

На Тернопільщині чоловік викрав головні убори, які призначалися для військовослужбовців ЗСУ. Крадіжка трапилася на місцевому швейному підприємстві, яке відшивало форму для військових частин. Загалом зникло товару на суму майже 19 тис. гривень.

Про крадіжку правоохоронців повідомив власник підприємства в Кременецькому районі. Бізнесмен розповів, що він поїхав у відрядження, а коли повернувся у цех, то помітив відсутність однієї з сумок вже з готовими панамами. Чоловік припустив, що крадіжка трапилася 6 липня в період з 13:00 до 15:00. Саме в цей час він їздив до сусідньої області. Потерпілий також додав, що зникло 250 панамок на суму 18750 гривень.

«Під час оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції Кременеччини за кілька годин встановили ймовірну особу підозрюваного. Вранці поліцейські прийшли до нього із запитаннями і він у скоєному зізнався. Як з'ясувалося, до злочину причетний 54-річний місцевий чоловік. Підозрюваний працював на підприємстві, яке й обікрав», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронцям чоловік пояснив, що взяв панами для того, щоб продати їх. Таким чином хотів заробити кількасот гривень. Про те, що форму ЗСУ не підлягає продажу, підозрюваний теж не знав.

Крадене поліціянти вилучили. Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно з ч. 4 ст. 185 КК України. Чоловіку загрожує ув'язнення до восьми років позбавлення волі.