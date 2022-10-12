Чоловік перевозив незаконно зрубані дерева у своєму мікроавтобусі

На Тернопільщині поліція зупинила 21-річного п'яного водія мікроавтобуса, який перевозив незаконно зрубані дерева. Як з'ясувалось, він вирубав їх у заповідній зоні. За це йому загрожує як мінімум 25 тис. грн штрафу. Також за водіння у нетверезому стані йому загрожує штраф 17 тис. грн.

Про виявлення порушника прес-служба поліції Тернопільщини повідомила у середу, 12 жовтня. У Заліщицькій громаді правоохоронці зупинили мікроавтобус, за кермом якого був 21-річний місцевий мешканець. У водія помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння.

«Під час огляду транспортного поліцейські помітили щойно зрубану деревину. Документів на зруб у заліщанина не було. Під час спілкування з’ясувалося, що чоловік самовільно вирубав дерева, до того ж, у заповідній зоні», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 246 ККУ (незаконна порубка лісу у заповідниках), яка передбачає як мінімум 25,5 тис. грн штрафу.

Окрім цього, на юнака також склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння), яка передбачає 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійського посвідчення на рік.