Чоловік категорично відмовився проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння

У Тернополі затримали водія мікроавтобуса, який пошкодив декілька автомобілів, втік з місця аварії, а після цього почав вживати алкоголь. Про порушника поліцію повідомив очевидець. На водія склали п'ять адмінпротоколів, йому загрожує штраф 34 тис. грн.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Тернопільщини, близько 23:00 у вівторок, 4 жовтня, до правоохоронців звернувся чоловік. Він повідомив, що на вулиці Миру водій автомобіля Renault Trafic рухався дорогою порушуючи ПДР, пошкодив декілька припаркованих на узбіччі автомобілів, проїхав далі вулицею, де зупинив автомобіль та почав вживати алкогольні напої.

«Інспектори прибули за вказаною адресою, де виявили водія та транспортний засіб, на які вказав заявник. Автомобіль Renault Trafic мав характерні пошкодження, а водій – явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік підтвердив, що він пошкодив декілька автомобілів, після чого почав вживати алкоголь», – йдеться у повідомленні. Від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння водій категорично відмовився.

На чоловіка патрульні склали два протоколи за ст. 124 КУпАП (ДТП без потерпілих), два протоколи за ст. 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП) та протокол за ч. 4 ст. 130 (вживання водієм алкоголю, після вчинення ДТП). Зазначимо, що за вживання алкоголю йому загрожує 34 тис. грн штрафу.