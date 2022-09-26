Тернопільський суд призначив 17 тис. грн штрафу священику УПЦ МП Михайлу Пирчу, якого виявили п'яним за кермом. Чоловіка зупинили в квітні цього року через порушення ПДР. Він не заперечував, що вживав алкоголь, відзначаючи Пасхальні свята. В липні суд першої інстанції визнав його винним і призначив штраф, але чоловік з цим рішенням не погодився і подав апеляцію. Втім, апеляційний суд скаргу не задовольнив, тож чоловік повинен буде заплатити штраф. Також йому на рік заборонили керувати транспортом.

П'яного священика за кермом автомобіля ВАЗ-21074 виявили ввечері 28 квітня 2022 року у місті Ланівці. Поліцейські помітили, що водій авто порушує ПДР. Огляд на стан сп'яніння показав 0,3 проміле алкоголю. Зазначимо, що допустима норма – це 0,2 проміле.

Як йдеться у постанові Лановецького райсуду, чоловік свою провину повністю визнав. «Суду пояснив, що 28 квітня 2022 року близько 9:00 він вживав алкогольні напої, оскільки це були Пасхальні свята. Однак ввечері був змушений сісти за кермо, оскільки мав забрати дітей з села Нападівка Кременецького району додому. Просив суд не застосовувати до нього покарання у вигляді штрафу у зв'язку з важким матеріальним становищем», – йдеться у постанові.

Втім, суд таки визнав його винним у порушенні ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння), призначив 17 тис. грн штрафу та заборонив на рік сідати за кермо.

Священик цю постанову оскаржив у апеляційному суді. Він наполягав, що процедура огляду на стан сп'яніння була проведена з порушеннями, оскільки результати алкотесту на місці зупинки та в медзакладі відрізнялись. Зазначимо, що тест на місці зупинки показав 0,34 проміле, а у медзакладі – 0,3 проміле.

Суд не задовольнив апеляційну скаргу, оскільки священик чоловік під запис заявив поліцейським, що таки вживав алкоголь. «Посилання апелянта на те, що під час проходження огляду у медичному закладі вимірювальний пристрій показував різні показники, суд оцінює критично, оскільки з оглянутого відеозапису вбачається, що на пропозицію пройти огляд [обвинувачений] продув пристрій, результат якого був визначений 0,3 проміле. В подальшому [обвинувачений] процедуру проходження огляду здійснював неправильно, затримував дихання, видихав недостатню кількість повітря на що останньому звертали увагу медичні працівники», – йдеться у постанові.

Тож суд залишив постанову першої інстанції без змін. Відтак чоловік повинен заплатити 17 тис. грн штрафу, а ще його на рік позбавлять водійського посвідчення.

Зазначимо, що Михайло Пирч очолює релігійні парафії в селі Нападівка Борсуківської громади та в селі Оришківці Лановецької громади. Щоправда, у липні цього року громада села Нападівка вирішила перейти до Православної церкви України.