На Тернопільщині з 18 червня не буде газопостачання в 35 населених пунктах
Без газу споживачі залишаться протягом 5 днів
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На Тернопільщині з 18 червня не буде газопостачання в 35 населених пунктах. Без газу споживачі залишаться протягом 5 днів. Комунальну послугу відключать практично в цілій Збаразькій територіальній громаді. В газопостачальній компанії зазначили, що причина відключення – ремонтні роботи на газопостачальній системі.
З 18 червня в Збаразькій громаді на Тернопільщині 5 днів не буде газу. Газопостачання припинять в 35 населених пунктах, повідомили на сайті Збаразької міської ради. Газу не буде в місті і селах:
- м. Збараж,
- с. Велике Залужжя,
- с. Мале Залужжя,
- с. Базаринці,
- с. Вищі Луб’янки,
- с. Верняки,
- с. Гущанки,
- с. Діброва-Коршенки,
- с. Добриводи,
- с. Добромірка,
- с. Зарубинці,
- с. Зарудечко,
- с. Іванчани,
- с. Івашківці,
- с. Капустинці,
- с. Кобилля,
- с. Чернихівці,
- с. Красносільці,
- с. Ліски-Залужжя,
- с. Мала Березовиця,
- с. Малий Глибочок,
- с. Шили,
- с. Мусорівці,
- с. Нижчі Луб’янки,
- с. Новий Рогівець,
- с. Оприлівці,
- с. Охримівці,
- с. Розношинці,
- с. Синява,
- с. Синягівка,
- с. Старий Збараж,
- с. Тарасівка,
- с. Чорний Ліс,
- с. Чумалі.
Припинення газопостачання пов’язано з підготовкою об’єктів газотранспортної системи до роботи в осінньо-зимовий період. Послугу обіцяють відновити 23 червня.