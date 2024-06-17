На Тернопільщині з 18 червня не буде газопостачання в 35 населених пунктах. Без газу споживачі залишаться протягом 5 днів. Комунальну послугу відключать практично в цілій Збаразькій територіальній громаді. В газопостачальній компанії зазначили, що причина відключення – ремонтні роботи на газопостачальній системі.

З 18 червня в Збаразькій громаді на Тернопільщині 5 днів не буде газу. Газопостачання припинять в 35 населених пунктах, повідомили на сайті Збаразької міської ради. Газу не буде в місті і селах:

м. Збараж,

с. Велике Залужжя,

с. Мале Залужжя,

с. Базаринці,

с. Вищі Луб’янки,

с. Верняки,

с. Гущанки,

с. Діброва-Коршенки,

с. Добриводи,

с. Добромірка,

с. Зарубинці,

с. Зарудечко,

с. Іванчани,

с. Івашківці,

с. Капустинці,

с. Кобилля,

с. Чернихівці,

с. Красносільці,

с. Ліски-Залужжя,

с. Мала Березовиця,

с. Малий Глибочок,

с. Шили,

с. Мусорівці,

с. Нижчі Луб’янки,

с. Новий Рогівець,

с. Оприлівці,

с. Охримівці,

с. Розношинці,

с. Синява,

с. Синягівка,

с. Старий Збараж,

с. Тарасівка,

с. Чорний Ліс,

с. Чумалі.

Припинення газопостачання пов’язано з підготовкою об’єктів газотранспортної системи до роботи в осінньо-зимовий період. Послугу обіцяють відновити 23 червня.