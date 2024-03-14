Документи необхідно подавати особисто в АТ «Чернівцігаз»

Акціонерне товариство «Чернівцігаз» має повернути споживачам 7 млн грн переплат. Компанії призупинили ліцензію на постачання газу, а з березня за його розподіл відповідає обласна філія «Газмережі». Водночас на рахунках АТ «Чернівцігаз» є 7 млн грн, які споживачі заплатили наперед. Ці гроші вони можуть отримати на свої банківські рахунки.

В компанії «Чернівцігаз» просять жителів області написати заяви на повернення переплати. Документи необхідно подавати особисто до Центру обслуговування клієнтів. Після розгляду заяв гроші перерахують на банківський рахунок кожного клієнта. Перевести оплату розподілу газу в іншу компанію автоматично не можуть, повідомили в Чернівецькій філії «Газмережі». Тому жителям Буковини слід звернутися в АТ «Чернівцігаз» кожному особисто.

Які документи необхідно мати з собою:

письмову заяву про повернення коштів, адресовану АТ «Чернівцігаз» (зразок на картинці);

копію паспорта (усі сторінки);

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

довідку банку з реквізитами карткового рахунку (може бути автоматично згенерована у мобільному додатку банку, повинна містити IBAN карткового рахунку);

копії квитанцій на суму переплати.

Кожен споживач може дізнатися розмір своєї переплати особисто в контакт-центрі або Центрі обслуговування клієнтів. В компанії також наголосили, що якщо ж у споживача є борг за розподіл природного газу, то його потрібно сплатити за старими реквізитами. За даними «Суспільне.Чернівці» жителі Буковини наразі боргують АТ «Чернівцігаз» понад 70 млн грн.