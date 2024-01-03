Особові рахунки споживачів газу залишаться незмінними

З 1 січня послугу з розподілу природного газу споживачам у Закарпатській області надаватиме ТОВ «Газмережі». Ліцензію на розподіл газу АТ «Закарпатгаз» припинено.

Підприємство «Газмережі», яке є філією ТОВ «Газорозподільні мережі України», надаватиме послугу з розподілу газу на території Закарпаття згідно зі змінами до постанови НКРЕКП, прийнятими 27 грудня.

Тариф на розподіл газу для закарпатців у новому році не змінився і становить 2,38 грн з ПДВ. При цьому, суми в платіжках залежатимуть від споживання впродовж минулого газового року. Особові рахунки споживачів газу теж залишаться незмінними. У той же час реквізити для оплати за доставку газу з 1 січня 2024 року, будуть нові:

ЄДРПОУ: 45365917

п/р для побутових споживачів (населення): №UA853123560000026031301007458

п/р для непобутових споживачів (юридичні особи): №UA903123560000026032300007458

«Рахунки за розподіл газу можна сплачувати у касах банків та Укрпошти, додатках Приват24 і Ощад 24/7, а також у терміналах EasyPay», – інформують у ТОВ «Газмережі».

Водночас у «Нафтогазі» повідомили, що «Газорозподільні мережі України» доставлятимуть газ і мешканцям Рівненської області. Інформацію з питань розподілу та споживання газу можна отримати за телефонами підприємства: 066-300-2-888, 098-300-2-888, 093-300-2-888

Нагадаємо, АТ «Закарпатгаз», що входило до групи РГК Дмитра Фірташа, перейшло під контроль держави у склад НАК «Нафтогаз України» 13 листопада. Підприємство обслуговувало 278 тис. домогосподарств, а також понад 4 тис. юридичних осіб.