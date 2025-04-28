Обвинувачений вже був двічі судимий за подібні шахрайства

Тернопільський міськрайонний суд засудив до шести років позбавлення волі організатора популярної телефонної шахрайскої схеми, в якій родичам повідомляли про ДТП з їхніми рідними і вимагали гроші. Засудженим виявився уродженець Львівської області 41-річний Денис Сазоненко, який в 2021 році втік із зали Івано-Франківського міського суду під час обрання йому запобіжного заходу. Слідство встановило, що він обманув 10 людей. Збитки становлять близько 40 тис. доларів.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що в травні 2019 року Денис Сазоненко організував злочинну групу, щоб займатися телефонним шахрайством на Тернопільщині. До цього він залучив двох своїх знайомих, які мали приїздити до обманутих родичів, забирати від них гроші і відвозити до обвинуваченого. Спільники погодилися на незаконний підробіток. Контролював і розприділяв ролі під час шахрайства Денис Сазоненко. Чоловіки користувалися двома автомобілями BMW 320D та Škoda Superb.

Правоохоронці встановили, що шахраї в період з 8 травня 2019 року до 6 березня 2020 року обманули 10 потерпілих і обікрали їх на суму приблизно 40 тис. доларів. 8 травня 2019 року обвинувачений разом зі спільниками приїхали в Тернопіль і близько 03:00 зателефонував на домашній телефон до потерпілого. Денис Сазоненко представився поліцейським і розповів, що чоловік його доньки скоїв ДТП, в результаті якої потерпів чоловік з іншого авто і він зараз перебуває у лікарні.

«Надалі, використовуючи розгублений стан постраждалого та його родинні зв’язки, обвинувачений, представляючись працівником поліції, висунув вимогу добровільно передати 10 тис. доларів за не притягнення його зятя до кримінальної відповідальності за нібито вчинену ДТП, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 17 квітня.

Обманутий чоловік погодився віддати всі свої заощадження. Спільник шахрая приїхав вночі до нього додому, представився поліцейським і забрав в постраждалого 8 тис. грн та 850 доларів. В ще однієї жертви шахраї таким чином виманили 20 тис. доларів, золоті прикраси та цінні годинники. Загалом Денису Сазоненко вдалося обманути 10 постраждалих, а загальна сума збитків сягнула близько 40 тис. доларів.

Обвинуваченого затримали в Івано-Франківську наприкінці 2021 року. Однак під час розгляду продовження запобіжного заходу для чоловіка у вигляді тримання під вартою, підозрюваний втік із зали суду. Правоохоронці також встановили, що уродженець Червонограда Львівщини вже був раніше судимий за два подібні злочини.

17 квітня 2025 року Денису Сазоненко оголосили вирок. В суді він повністю визнав свою провину і вказав, що він організував злочинну шахрайську групу з метою розбагатіти. Він розподіляв між ними обов’язки, а сам телефонував постраждалим і представлявся працівником правоохоронного органу. Гроші ж, які їм вдалося виманити в людей, вони ділили між собою в рівних частках.

Тернопільський міськрайонний суд, врахувавши усі попередні судимості і невідбуті терміни покарання, визнав винним чоловіка в шахрайстві і призначив йому шість років позбавлення волі. На рішення суду можна подати апеляційну скаргу.